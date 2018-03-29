الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأعدت الهيئة العامة للترفيه في عطلة نهاية هذا الأسبوع جملة من الفعاليات الترفيهية المنوعة، مراعيةً في الإعداد لها تلبية تطلعات جمهورها في مختلف مناطق المملكة، بهدف إيجاد خيارات كثيرة تضمن من خلالها إمتاع مختلف فئات وشرائح المجتمع.واشتملت فعاليات هيئة الترفيه في الفترة من 29 - 31 مارس الحالي على أمسية فنية ستحتضنها غداً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، فيما ستستضيف أكاديمية وعد في جدة أيضاً بدئاً من اليوم وحتى السبت عروض مسرحية "عصفور حر" الموجهة للأطفال، إلى جانب فعالية "شاطئ العجائب" التي من المقرر أن تنطلق اليوم وحتى السابع من شهر إبريل المقبل، في حين ستنفذ فعالية كوميدي كلوب – ليلة المسرح الممزمع إقامتها اليوم بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة.وفي محافظة جدة أيضاً ستقام فعالية "خليك فيت" التي تضم مجموعة من الأندية والمطاعم الصحية والعروض الترفيهية في إعمار سكوير خلال الفترة 29-31 مارس، بينما تواصل فعالية "أكشن مانيا بارك" في ملعب الكعكي بجدة إلى 23 يونيو، حيث تقدم عدداً من الألعاب الشبابية الجديدة التي تزيد من الإثارة والإدرينالين لمرتاديها، وسيكون زوار أبحر الشمالية على موعدٍ مع فعالية "شاطئ السماء" التي تنتهي في 31 مارس، وفعالية "سوق مكة" في حديقة الحسنية بالعزيزية التي تختتم فعالياتها في 28 أبريل القادم.وسيحظى زوار وأهالي العاصمة بجملة من فعاليات هيئة الترفية، وذلك من خلال استمرار فعالية "ليقو شو" في الحكير لاند، التي تقدم فيها أكبر شركات الألعاب في العالم عروضها لأول مرة في المملكة، في حين تركز فعالية "هانتد لاند" على العروض الحية وألعاب المغامرات في مطار بنبان خلال الفترة 29 مارس إلى 15 أبريل، بينما تحتضن قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض يوم الجمعة 30 مارس المسرحية النسائية "كبّار".واختارات الهيئة منتجع الفيصلية في (بنبان) لإقامة فعالية "أوصاف" خلال الفترة 29 - 31 مارس، فيما ستقدم فعالية "فنتكة" النسائية بمجمع نورين النسائي في الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل، في حين تستمر فعالية "باركرز إكس" في حديقة برج الفيصلية.وعن فعاليات هيئة الترفيه في المنطقة الشرقية، فتأتي فعالية "أضواء الربيع" بين أهم الفعاليات المقامة في فندق توقيع بالخبر في الفترة 28 مارس إلى 1 أبريل، حيث تشتمل هذه الفعالية على العديد من الفقرات والعروض الممتعة والمعارض ومسارح الأطفال، فيما تستمر على الواجهة البحرية بالخبر فعالية "باركنق" التي تقدم معرضاً وأنشطة خاصة بالسيارات حتى نهاية الأسبوع الحالي، في حين من المتوقع أن تحظى حديقة الأمير سعود بن جلوي في الفترة 28-31 مارس بإقبال جماهيري منقطع النظير، لاسيما مع استضافتها لفعالية "نحن التسعينات"، التي تداعب مشاعر جيل كامل يمثل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، لأنها تستعرض ذكريات الطفولة لجيل التسعينات.وتقام في منتزة الملك فهد لايف بارك بالدمام الفعالية النسائية "الماسة السوداء" والتي تقدم عدد من الأنشطة النسائية المتنوعة في الفترة 28-31 مارس. في حين تقام في منتزة الملك فهد (ساحة مهارة السيارات) فعالية "بوكس بارك" المبتكرة التي تحتوي على معرض رسومات وألعاب متنوعة لمختلف الأعمار في الفترة 28 مارس إلى 3 أبريل. في حين تقام فعالية كوميدي كلوب – ليلة الستاند أب في جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم الجمعة 30 مارس.وتواصل فعالية "هوليوود الأحساء" أنشطتها في تاون سكوير مقابل مجمع الراشد إلى 2 أبريل، والتي تقدم تقدم فعاليات مشوقة بطابع فعاليات المشاهير المقامة في هوليوود في مدينة لوس أنجلوس، حيث سيتم استقبال الزاور على السجادة الحمراء ليعيشوا شعور المشاهير العالميين، في حين تقام فعالية "حرفتي" في المدينة التاريخية بينبع في الفترة 29 مارس إلى 7 أبريل، حيث تقدم مهرجان تراثي ثقافي يستعرض عدد من النماذج المميزة من الحرف اليدوية والفنية الإبداعية. بالإضافة إلى فعالية "المدينة كوميدي كلوب" والتي ستقام 30 مارس في مسرح مركز الأمير سلطان للأطفال المعاقين بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى فعالية "برحة ميركاتو" في حي الأزهري.هذا ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية، من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.// انتهى //16:54ت م