الرياض 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م واساستقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في مكتبه بالوزارة اليوم أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من المسؤولين باللجنة .وجرى خلال الاستقبال تدشين موقع اللجنة على شبكة الانترنت وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .وألقى معاليه خلال اللقاء كلمة رحب فيها بالحضور،موضحاً اهتمام القيادة بحماية المجتمع من شرور آفة المخدرات آخذة بالأساليب العلمية والأمنية .واستعرض ما مرت به اللجنة منذ إنشائها عام 1405هـ وما تحضى به من دعم ومؤازرة مادية ومعنوية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وفي الختام تسلم وكيل وزارة الداخلية هدية تذكارية .// للصحف فقط // // انتهى //16:57ت م