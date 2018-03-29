الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساختتمت أمس بطولة التعليم للريشة بالمنطقة الشرقية التي نظمها مكتب تعليم الخبر بالتعاون مع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في مدرسة الخبر المتوسطة .وشارك في البطولة 64 لاعبا ، حيث توج مساعد مدير مكتب تعليم الخبر خالد الغامدي اللاعبين الفائزين بالمركز الأول لبطولة الفردي اللاعب عبدالعزيز العثمان ، وثانيا عبدالله عاكف ، وثالثا عبدالعزيز المقهوي ، ورابعا محمد العثمان ، أما الزوجي حقق فيها المركز الأول عبدالعزيز النغموش وتركي العثمان ، وثانيا أسامة المرفوعي ومحمد العثمان .// انتهى //17:01ت م