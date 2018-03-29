الدمام 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم, بزيارة لمقر شرطة المنطقة , حيث كان في استقبال سموه مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن محمد القريش ونائبه, وعدد من المساعدين ومديري الشرط وإدارات أفرع الأمن العام .واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على عدد من التجهيزات الأمنية لرجال الأمن التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه ومنها تجهيزات المختصين بالتعامل مع الأسلحة والمتفجرات وقوة المهام والواجبات الخاصة.وتفقد سموه مركز العمليات الأمنية ٩٩٩ , مستمعاً لشرح موجز عن ما يقوم به المختصون بمركز العمليات الأمنية من مهام وإجراءات بدءً من استقبال البلاغات هاتفياً أو عبر أنظمة الاتصال اللاسلكية المتقدمة والمرتبطة مع العاملين بالميدان وحتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقييد البلاغ وتسليمه إلكترونياً لمركز الشرطة المعني به .عقب ذلك تفقد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية مبنى إدارة الأدلة الجنائية مطلعاً على عدد من الأقسام الحيوية بالإدارة والمعنية بالتعامل مع الحوادث الجنائية والكشف عنها من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية والفنية.واطلع على عدد من الشعب والأقسام تضمنت شعبة الأسلحة والآثار والمعنية بالتعامل مع الآثار الجنائية والأسلحة التي يتم رفعها من مسرح الحادث, وعدد من الأسلحة المستخدمة في حوادث جنائية .وشملت الجولة التفقدية لسمو نائب أمير المنطقة , شعبة التزييف والتزوير المعنية بالتعامل مع الحوادث المرتبطة بتزوير المستندات وتزوير العملات ، وشعبة جرائم الحاسب الآلي وما تحتويه من تجهيزات تقنية عالية تمكن المختصين من التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والتجهيزات التقنية الأخرى مثل الهواتف والألواح الذكية واستخلاص الدليل الرقمي منها, وتحريزه لتقديمها للقضاء، وشعبة تحقيق الشخصية "البصمات" وشعبة المختبرات الجنائية التي تحتوي على فحوص DNA " الفحوص الوراثية " وفحوص الكيمياء الجنائية بالإضافة لشعبة معاينة مسارح الحوادث الجنائية .// انتهى //17:03ت م