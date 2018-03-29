عام / أمير منطقة تبوك يواسي أسرة البلوي
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
تبوك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أسرة عايش بن حمود الوابصي البلوي -رحمه الله- أحد أهالي المنطقة , سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .
من جانبهم عبر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة ، وما لها من أثر كبير في التخفيف من مصابهم ، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
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17:12ت م