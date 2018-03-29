تبوك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أسرة عايش بن حمود الوابصي البلوي -رحمه الله- أحد أهالي المنطقة , سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .من جانبهم عبر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة ، وما لها من أثر كبير في التخفيف من مصابهم ، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //17:12ت م