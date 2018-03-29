القاهرة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات على أثر عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المحليين والأجانب على العديد من الاسهم في قطاعات السوق المختلفة، ليعاود مؤشر البورصة الرئيسي تسجيل ارقامه القياسية بعد الانخفاضات التي سجلها المؤشر في بعض جلسات هذا الأسبوع.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية الاسبوع ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 84ر0 % ليسجل 17450.15 نقطة عند الإغلاق، وهو أعلى مستوى في تاريخه، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 870.97 نقطة، وأنهى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.79 % ليسجل 2238.27 نقطة.وأوضحت البيانات الختامية للتداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح 1ر6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 17ر974 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 153ر3 مليار جنيه.وأفادت تلك البيانات بأن تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 6ر117 مليون جنيه، و2ر18 مليون جنيه، و2ر10 مليون جنيه، و6ر46 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافي قيمة بلغت 1ر124 مليون جنيه، و6ر68 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //17:12ت م