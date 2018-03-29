رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي والأهلي غدًا في نصف النهائي
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
يستضيف فريق الفيصلي نظيره الأهلي غدا على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين لكرة القدم .
ويطمح الفيصلي إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه ، بينما يسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بلقب البطولة (13 مرة) إلى بلوغ النهائي للمرة 18 في تاريخه والثالثة على التوالي .
وكان الفريقان قد التقيا في الموسم الماضي حيث أخرج الأهلي نظيره الفيصلي من نصف نهائي المسابقة على نفس الملعب .
وجاء تأهل الفيصلي لهذا الدور عقب فوزه على الوطني 3-2 ، ثم تجاوز النجوم 2-صفر في ثمن النهائي وبعدها فاز على القادسية 3-2 في ربع النهائي ، في حين تأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على الشعلة 2-صفر في الدور الأول والفوز على العروبة 6-صفر في ثمن النهائي، ثم تجاوز الفيحاء بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي .
ويلتقي الباطن الباحث عن بلوغ النهائي للمرة الأولى مع نظيره الاتحاد بعد غد السبت على ملعب الباطن بحفر الباطن .
وتأهل الباطن لهذا الدور عقب فوزه على المجزل 3-1 في الدور الأول ثم الفوز على ضمك 2-صفر في ثمن النهائي، بعدها أخرج النصر بنتيجة 1-صفر في ربع النهائي ، أما الاتحاد فقد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على الكوكب 3-1 في الدور الأول وتجاوز الاتفاق 2-1 في ثمن النهائي، ثم الشباب 3-1 في ربع النهائي.
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17:17ت م