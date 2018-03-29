الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسيستضيف فريق الفيصلي نظيره الأهلي غدا على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين لكرة القدم .ويطمح الفيصلي إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه ، بينما يسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بلقب البطولة (13 مرة) إلى بلوغ النهائي للمرة 18 في تاريخه والثالثة على التوالي .وكان الفريقان قد التقيا في الموسم الماضي حيث أخرج الأهلي نظيره الفيصلي من نصف نهائي المسابقة على نفس الملعب .وجاء تأهل الفيصلي لهذا الدور عقب فوزه على الوطني 3-2 ، ثم تجاوز النجوم 2-صفر في ثمن النهائي وبعدها فاز على القادسية 3-2 في ربع النهائي ، في حين تأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على الشعلة 2-صفر في الدور الأول والفوز على العروبة 6-صفر في ثمن النهائي، ثم تجاوز الفيحاء بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي .ويلتقي الباطن الباحث عن بلوغ النهائي للمرة الأولى مع نظيره الاتحاد بعد غد السبت على ملعب الباطن بحفر الباطن .وتأهل الباطن لهذا الدور عقب فوزه على المجزل 3-1 في الدور الأول ثم الفوز على ضمك 2-صفر في ثمن النهائي، بعدها أخرج النصر بنتيجة 1-صفر في ربع النهائي ، أما الاتحاد فقد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على الكوكب 3-1 في الدور الأول وتجاوز الاتفاق 2-1 في ثمن النهائي، ثم الشباب 3-1 في ربع النهائي.// انتهى //17:17ت م