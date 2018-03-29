الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسرفع معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله على رعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة) خلال الفترة 18-19 رجب 1439هـ، الموافق 4-5 إبريل 2018م ، بفندق برج رفال كمبينسكي بمدينة الرياض.ونوّه معاليه بالدعم المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للهيئة وتوجيهاتهم الدائمة بما يسهم في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين.وأشار معاليه إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر لما يناقشه من موضوعات هامة ومنها دور برامج الخصخصة في مكافحة الفساد.وقال معاليه إن هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، وبما يتوافق مع رؤيتها 2030.// انتهى //17:17ت م