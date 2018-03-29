الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد الملازم طلال بن حسين العتيبي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي.وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن، مؤكداً على مايتحلى به رجال الأمن كافة، من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //17:22ت م