محايل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأقيم اليوم, الحفل الختامي للدراسة التأسيسية للشارة الخشبية بتعليم محافظة محايل, بحضور مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم ومشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي, وعدد من منسوبي التعليم والجهات المشاركة.وقد بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ثم ألقى أحمد المنجحي قصيدة نبطية بعنوان "الشارة الخشبية" ثم كلمة الدارسين ألقاها نيابة عنهم الدارس "بدر سعيد الشهري" , ثم قصيدة للقائد الكشفي "أحمد معيض الشهري" بعنوان "أتدرون من المبادر الهمام".عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن ما تم إنجازه خلال الدراسة قدمه الدارس "متعب القرني".تلا ذلك قصيدة شعرية , ثم عرضت لوحة شعبية بمشاركة طلاب ثانوية الإمام الأوزاعي.وألقى مدير تعليم محايل كلمة بهذه المناسبة شكر فيها كل من ساهم وشارك في الدراسة من تجهيز وتنظيم كافة فعاليات الدراسة.بدوره أكد مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم أن الكشافة عطاء بلا حدود لخدمة الوطن بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وهم شريك رئيس يتحمل مسؤولية في المساهمة الإيجابية في تربية أبنائنا الطلاب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم من أجل تنميةِ ذاتهم وبناء مجتمعهم والسعي الجاد لتنميته، وأن ينعكس أثر هذه الدراسة على القادة الكشفيين وممارساتهم وأنشتطهم مع فرقهم بما يرتقي بمستوى كشافة وزارة التعليم.وفي ختام الحفل كرم مدير تعليم محايل الجهات الراعية والمشاركة والقادة الكشفيين والدارسين بدروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير على الجهود المبذولة لانجاح الدراسة وتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //17:48ت م