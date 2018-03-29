ظهران الجنوب 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأزالت لجنة التعديات بمحافظة ظهران الجنوب اليوم، عدداً من التعديات بقرية الطلحة شمال المدينة وقرية المبرح شرق المدينة.وأوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف أن اللجنة أزالت التعديات التي أُحدثت على أراضي عامة، وهي عبارة عن أحواش وعقوم ترابية بنيت بطرق غير نظامية.وأكد آل سياف أنهم مستمرون في مراقبة ومتابعة أي إحداثات جديدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير، وسيتم تطبيق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.// انتهى //17:49ت م