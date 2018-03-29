جيزان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستنظم لجنه سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجازان غداً، ندوة اقتصادية تحت عنوان" فعالية الخدمات البنكية المقدمة لسيدات الأعمال والأسر المنتجة"، وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان.وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عائشة شبيلي، أن الندوة تهدف لتعريف المشاركات من بالبرامج والخدمات البنكية التي تقدمها البنوك لسيدات الأعمال ومنسوبات الأسر المنتجة، واستعراض سبل التعاون بين غرفة جازان والبنوك المحلية لتقديم كل ما يحتاجه المنتسبين والمنتسبات للغرفة وغيرهم من شرائح المجتمع الأخرى.وأفادت أن الندوة ستشهد تنفيذ دورة تدريبية ينفذها عدد من المدربات من بنك التنمية الاجتماعية تحت عنوان "ابدأي مشروعك"، إضافة للعديد من البرامج والفعاليات الأخرى.// انتهى //17:49ت م