أملج 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأقيم في محافظة أملج اليوم، الحفل الختامي لدورة الفن التشكيلي التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور نائب رئيس اللجنة اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني, ومدير مكتب تعليم المحافظة هاشم الشريف, ومدير مكتب الآثار بأملج أحمد رحيمي العلاطي, وعدد من الفنانيين التشكيليين بالمحافظة .واشتملت الدورة التي قدمتها الدكتورة جوليا أولسون من جامعة دار الحكمة بجدة واستمرت لمدة أسبوع على فترتين صباحية للرجال ومسائية للنساء في القلعة التاريخية, على ورش عمل وبرامج تدريبية مختلفة.// انتهى //17:59ت م