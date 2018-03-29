مكة المكرمة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمكة المكرمة، بهدف تفعيل الشراكة ودعم الشرائح المستهدفة، ومنح الجمعية قاعات للتدريب، وتنظيم 12 دورة تدريبية كحد أدنى في العام، وإفراد موقع لتنظيم معرض لتسويق منتجات الأسر الحرفية، والإسهام في توظيف الحرفيين السعوديين.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أهمية عمل الجهات الداعمة للحرفيين وصغار المنتجين، مبيناً أن الغرفة تساند كل من يعمل في هذا التوجه الاستراتيجي الذي يرفع من القدرات الاقتصادية.وبين أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا كبيرًا في مجال برامج دعم ومساندة الأسر المنتجة، مفيداً أن الغرفة تقدم كل المعينات اللوجستية للأسر المنتجة ولجمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمكة المكرمة.من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الدكتور مصطفى بن محمد القرشي أن الاتفاقية تشكل محور أساسي وستقدم حزمة من البرامج والفعاليات في العاصمة المقدسة، مبيناً أن فعاليات غرفة مكة المكرمة تمثل انطلاقة قوية للعمل، خاصة معرض "مكيات" الذي بينت تقاريره في دوراته الثلاث ارتفاع مؤشرات التحسن والمشاركات.وأفاد أن الجمعية خرجت خلال السنوات الماضية أكثر من 900 سيدة وشاب، ومن ضمنهم بعض ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين الذين صمم لهم برنامجًا خاصًا، وقد حقق نجاحًا بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد بدأ توظيفهم في الفنادق المصنفة بخمسة نجوم، فضلا عن تعاقدات وشراكات مع الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //18:00ت م