الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسدشن مدير شؤون المراكز والقطاعات في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أحمد السعد المعرض التوعوي والتثقيفي الذي أقامه مركز الرعاية الصحية الأولية في حي الفلاح، بمناسبة الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان.وتضمن المعرض عدة أقسام تهتم بصحة الفم والأسنان في الجوانب التوعوية والترفيهية، كما يهدف إلى اطلاع المراجعين والمراجعات على اللوحات التوعوية والملصقات التثقيفية، وتوعية الطلاب والطالبات من خلال إقامة العديد من الفعاليات التوعوية، وتصحيح السلوكيات الخاطئة والتوعية بمخاطر بعض المشروبات والمأكولات على صحة الأسنان وقوتها.// انتهى //18:10ت م