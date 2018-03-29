بيروت 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في بيروت اليوم، مدير مكتب البنك الدولي في لبنان سارجو كومارجها، وبحث معه التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر سيدر في باريس ومشاركة البنك الدولي فيه.كما التقى الرئيس الحريري، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس، وناقشا مسائل تتعلق بعمل المحكمة.// انتهى //18:26ت م