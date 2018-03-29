طرابلس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستشهد مدينة درنة الليبية حالة من الهدوء الحذر بعد 48 ساعة من الاشتباكات المتقطعة، حسب ما أعلن مسؤول أمني اليوم.وأكد معاون آمر سرية المشاة الأولى الأبرق النقيب صلاح العبيدي في تصريح صحفى اليوم ، أن حالة الهدوء تشمل جميع محاور مدينة درنة.يشار إلى أن محاور القتال في درنة وهي محور الحلية ومحور الظهر الحمر ومحور عين ماره ومحور كرسه والساحل ومحور مرتوبه الفتائح، وتفرض قوات الجيش حصاراً على الجماعات المسلحة بدرنة استعداداً لدخول المدينة بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعد منطقة عمليات عسكرية.// انتهى //18:28ت م