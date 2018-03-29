الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم , معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وذلك بديوان الوزارة بالرياض .ورحب معالي وزير العدل بسمو أمير منطقة الجوف ، وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً للمنطقة.وقد بحث سمو الأمير بدر بن سلطان مع الدكتور الصمعاني عدداً من الموضوعات التي تهم مرافق وزارة العدل ودعم الدوائر العدلية، واستكمال إنشاء مباني مرافق الوزارة في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة .وأشاد سموه بما يحظى به القضاء من دعم ورعاية واستقلالية تامة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله .// انتهى //18:36ت م