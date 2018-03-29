عرعر 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بعرعر ، اليوم, خطة فرضية وهمية لعامل احتجاز داخل مصعد الدور الأول في مبنى الضمان الاجتماعي بعرعر ، بالتعاون مع الجهات الأمنية والهلال الاحمر ، وذلك بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سميحان بن عايد الشمري ، والنقيب فهد بن سعد عوض الجهني.وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعى بعرعر فرحان عوض العنزي أن الخطة الفرضية كانت عملية وتميزت بالانسيابية, حيث جرى التعامل مع الحادث الذي حصل بالمصعد بالطرق السليمة والصحيحة التي تضمن سلامة الجميع.وأشاد مدير فرع الوزارة بالحدود الشمالية بسرعة تجاوب الجهات الحكومية المساندة وسرعة الوصول للموقع الحادث ، مشيراً إلى أن هذه الفرضية تهدف لمعرفة السلبيات والعمل على تلاقيها, وكذلك الوقوف على الاستعداد في وقوع مثل ذلك - لا قدر الله - .// انتهى //19:32ت م