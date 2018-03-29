رياضي / اختيار طاقم حكام سعودي في مونديال روسيا .. وآل الشيخ يهنئ المرداسي والشلوي والعبكري
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) طاقم تحكيم سعودي ضمن قوائم حكام كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا .
واختار الفيفا طاقم تحكيم مكون من فهد المرداسي حكماً للساحة ، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري .
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن سعادته باختيار طاقم حكام سعودي ضمن قوائم حكام المونديال ، وقال كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي ، وعبد الله الشلوي، ومحمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا ، مباركا للحكام .. ومتمنيا لهم أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل .
يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار 36 حكما للساحة و63 حكما مساعدا لمباريات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل يمثلون 46 دولة .
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19:32ت م