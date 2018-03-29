الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) طاقم تحكيم سعودي ضمن قوائم حكام كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا .واختار الفيفا طاقم تحكيم مكون من فهد المرداسي حكماً للساحة ، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري .من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن سعادته باختيار طاقم حكام سعودي ضمن قوائم حكام المونديال ، وقال كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي ، وعبد الله الشلوي، ومحمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا ، مباركا للحكام .. ومتمنيا لهم أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل .يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار 36 حكما للساحة و63 حكما مساعدا لمباريات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل يمثلون 46 دولة .// انتهى //19:32ت م