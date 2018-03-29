طريف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسزار محافظ طريف بدر بن نجر الصقر أمس, مقر دورة التفكير الناقد التي تنفذها اللجنة الثقافية بأدبي الشمالية للدكتور عبدالله عواد .وأشاد المحافظ بجهود النادي الأدبي لدعم الحراك الثقافي بالمنطقة.وأكد المحافظ حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على قيام مثل هذه الدورات لتوافق تطلعات ومتطلبات المنطقة.// انتهى //19:35ت م