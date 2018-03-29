عمان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطاولة المقامة بالأردن ، حيث افتتح المنتخب السعودي للشباب مشواره بالفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-1 .وفاز أيضا المنتخب الوطني للناشئين على المنتخب السوري بنتيجة 3-1 , وكذلك على المنتخب القطري بنتيجة 3 - 2 .وخسر المنتخب السعودي للأشبال من منتخب سوريا 3 - 0 .ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات الأردن والعراق ولبنان والبحرين والإمارات وقطر وسورية وسلطنة عمان ، إلى جانب فئات الناشئين والأشبال والبراعم .// انتهى //20:05ت م