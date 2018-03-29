رياضي / بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة : المنتخب السعودي لفئة الشباب يفوز على الإمارات
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
عمان 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
انطلقت اليوم منافسات بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطاولة المقامة بالأردن ، حيث افتتح المنتخب السعودي للشباب مشواره بالفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-1 .
وفاز أيضا المنتخب الوطني للناشئين على المنتخب السوري بنتيجة 3-1 , وكذلك على المنتخب القطري بنتيجة 3 - 2 .
وخسر المنتخب السعودي للأشبال من منتخب سوريا 3 - 0 .
ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات الأردن والعراق ولبنان والبحرين والإمارات وقطر وسورية وسلطنة عمان ، إلى جانب فئات الناشئين والأشبال والبراعم .
// انتهى //
20:05ت م