جدة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسكرم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي في مكتبه بجدة اليوم ، اللاعبين بدر غسان إلياس بعد حصوله على 3 ميداليات أولمبية ، ومحمود أنيس لحصوله على 8 ميدالية فضية ، وعبدالعزيز الحارثي لحصوله على 3 ميداليات أولمبية في السباحة خلال مشاركتهم في أولمبياد أبوظبي 2018م لذوى الإعاقة للسباحة.وكرم آل طاوي كذلك المدير الفني للمنتخب السعودي للسباحة نعيم أحمد مهدي ، كما أشاد بجهود اللاعبين المشاركين ومدربيهم في البطولة لتحقيقهم عدة ميداليات مشرفة للوطن .// انتهى //20:07ت م