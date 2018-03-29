المنامة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأكد المشرف العام على وكالة العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف على جناح المملكة في معرض البحرين الدولي للكتاب عمر العقيل ، أن مشاركة المملكة في المعرض تمثلت في مشاركة عدد من الجهات الحكومية بإصداراتها في المعرض .وأوضح العقيل في تصريح - لوكالة الأنباء البحرينية - أن وزارة الثقافة والإعلام ، أعدت جملة من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية من ضمنها ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية ، بينها ندوة حول النقد في الرواية السعودية ، بالإضافة إلى محاضرة عن الكتّاب الجدد وتحديات النشر وعن تجربة السينما وعن أعلام في ثقافة الخليج .وأشار إلى أن المملكة ستعرض خلال أيام المعرض أفلاماً سينمائية لمجموعة من الشباب السعوديين، مفيداً أن الفعاليات الفنية السعودية في المعرض ركزت على الفنون الجميلة والصور الفوتوغرافية التي تحكي واقع العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين والرسم واللوحات التشكيلية، بالإضافة إلى ركن خاص بثقافة الطفل بإستخدام تقنية الواقع المُعزز بهذا الركن.وأبان أن الوزارة شاركت في هذا المعرض بحوالي 52 إصداراً ، والجهات الأخرى شاركت بعدد من الإصدارات التي تركز على الجوانب الثقافية والأدبية والحضارية والتاريخية في المملكة ، بالإضافة إلى عرض الأفلام الوثائقية ، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة البحرين للثقافة والآثار لكل ما قدمته من تسهيلات للمشاركين السعوديين في معرض البحرين الدولي للكتاب .// انتهى //20:07ت م