المدينة المنورة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسعقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي ومدير الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمدينة المقدم محمد العسيري اليوم ,اجتماعا لمناقشة الخطة التشغيلية لقطار الحرمين ومهام الجهات المعنية في حالات الطوارئ ، بحضور عدد من المعنيين من الجهتين .كما ناقش الاجتماع مدى توفر متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل محطة قطار الحرمين .//انتهى//20:09ت م