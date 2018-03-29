الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسيستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد غداً على ملعبه بالرياض في الجولة الـ22 من الدوري السعودي الأولمبي لكرة القدم .ويسعى الهلال المتصدر برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن الفيصلي الثاني إلى المحافظة على الصدارة بتحقيق فوزه الرابع عشر ، فيما يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة .ويلعب غداً فريق هجر مع الجيل ، ولدى هجر 27 نقطة بالمركز التاسع ، أما الجيل بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة .وتستكمل الجولة بعد غد السبت بلقاء الخليج الثاني عشر مع الفيصلي الثاني ، والباطن العاشر مع أحد السابع، ويلعب الأهلي الثالث برصيد 40 نقطة مع الشباب الرابع بـ36 نقطة ، والأنصار الثالث عشر مع الفتح الخامس ، وتختتم الجولة الأحد القادم بلقاء النصر السادس مع القادسية الثامن .// انتهى //20:55ت م