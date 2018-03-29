رياضي / الهلال أمام الاتحاد غداً في الجولة 22 من الدوري الأولمبي لكرة القدم
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
يستضيف فريق الهلال نظيره الاتحاد غداً على ملعبه بالرياض في الجولة الـ22 من الدوري السعودي الأولمبي لكرة القدم .
ويسعى الهلال المتصدر برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن الفيصلي الثاني إلى المحافظة على الصدارة بتحقيق فوزه الرابع عشر ، فيما يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة .
ويلعب غداً فريق هجر مع الجيل ، ولدى هجر 27 نقطة بالمركز التاسع ، أما الجيل بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة .
وتستكمل الجولة بعد غد السبت بلقاء الخليج الثاني عشر مع الفيصلي الثاني ، والباطن العاشر مع أحد السابع، ويلعب الأهلي الثالث برصيد 40 نقطة مع الشباب الرابع بـ36 نقطة ، والأنصار الثالث عشر مع الفتح الخامس ، وتختتم الجولة الأحد القادم بلقاء النصر السادس مع القادسية الثامن .
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