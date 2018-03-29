رياضي / روبن يقود بايرن ميونخ أمام دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
ميونخ 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
يلتقي فريق بايرن ميونخ مع ضيفه فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية بعد غد السبت، حيث يشارك الهولندي أريين روبن عقب تعافيه من الإصابة .
ويسعى بايرن إلى تعزيز رقمه القياسي من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم السادس على التوالي قبل ست مراحل على نهاية البطولة ، حال تغلبه على دورتموند، وإخفاق أقرب ملاحقيه شالكه في الفوز على فرايبورج بعد غد .
ويلعب بعد غد فريق باير ليفركوزن مع أوجسبورج ، وشتوتغارت مع هامبورج ، وهانوفر مع لايبزيج وهوفنهايم أمام كولن ، وهيرتا برلين مع فولفسبورج .
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20:58ت م