ميونخ 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسيلتقي فريق بايرن ميونخ مع ضيفه فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية بعد غد السبت، حيث يشارك الهولندي أريين روبن عقب تعافيه من الإصابة .ويسعى بايرن إلى تعزيز رقمه القياسي من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم السادس على التوالي قبل ست مراحل على نهاية البطولة ، حال تغلبه على دورتموند، وإخفاق أقرب ملاحقيه شالكه في الفوز على فرايبورج بعد غد .ويلعب بعد غد فريق باير ليفركوزن مع أوجسبورج ، وشتوتغارت مع هامبورج ، وهانوفر مع لايبزيج وهوفنهايم أمام كولن ، وهيرتا برلين مع فولفسبورج .// انتهى //20:58ت م