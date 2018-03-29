الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسانطلقت اليوم جلسات المنتدى الأول لمشروعات البيع على الخارطة "وافيكس" 2018، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، بفندق كراون بلازا في العاصمة الرياض، خلال الفترة 28-31 مارس الحالي.واستعرضت شركة أرامكو السعودية تجربتها في تمليك الوحدات السكنية لمنسوبيها بطريقة البيع على الخارطة .واستعرض رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني تاريخ البيع على الخارطة في المملكة ، متطرقا إلى التحديات التي كان قطاع التطوير العقاري بهذا النظام الذي يتمثل في التمويل وقبول المبدأ لدى القطاع المصرفي.وكشف الغزواني عن نية اللجنة تكرار تجربة معرض ومنتدى "وافيكس" في الأعوام القادمة مع استعراض تجارب وخبرات دولية أخرى تساعد في تحسين بيئة التطوير العقاري بهذا النظام.فيما تحدث خلال الجلسة الأولى المهندس وجيه مليباري عن نظام شركة أرامكو السعودية لتوزيع الوحدات السكنية على الخارطة، الذي يعد نموذجاً فريداً في هذه المشروعات نظير نجاحه في إنشاء مجمعات سكنية روعي في تنفيذها متانة البنى التحتية التي تقاوم عوامل الزمن ذات تصاميم واختيارات بجودة عالية تلبي احتياجات المستفيد وضمن البيئة المحلية الأمر الذي دعا بالكثير من المهتمين في الشأن العقاري إلى نقل هذه التجربة للقطاعات والوزارات بالمملكة.وأوضح مليباري أن عمر برنامج تملك المنازل في أرامكو أكثر من 65 سنة، مشيراً إلى أن مشروع ( أجيال ) هو الأكبر حالياً للشركة، مستعرضا أبرز التحديات ومميزات المشاريع.وفي الجلسة الثانية تحدث جميل غزنوي عن تاريخ شركة جبل عمر والتحديات التي واجهتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، مبينا أن القطاع العقاري يمر بتطور سريع، وأن مميزات برنامج "وافي" سهّلت استراتيجيات شركات التطوير وأسهمت في تنظيمها , واصفاً تجربة البيع على الخارطة بالجيدة، لافتاً الانتباه إلى أن ما يميز أنظمة "وافي" قابليتها للتنفيذ ومرونتها بما يسهم في تحقيق الرضا لجميع الأطراف المتعاملين مع البرنامج، وتحد من المشاكل وتؤكد جدية المطور.وبحث مازن الغنيم خلال جلسة تناولت موضوع "فرص وتحديات مشاريع البيع على الخارطة"، أهمية شركات التمويل في الشراكة مع برامج التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، فيما تحدث نومان الدعجاني عن العلاقة بين برامج التطوير العقاري ونظام البيع على الخارطة.كما استعرض المهندس حسام الشريف أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستشارات الهندسية , فيما أوضح أحمد الفراج دور المحاسبين القانونيين في عملية البيع على الخارطة.ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، وسيتم خلاله استعراض عدد من التجاربالدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة "المشاريع تحت الإنشاء"، كما سيتم عرض العديد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية. كما سيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري، والمشاركة في ورش العمل المتخصصة في هذا القطاع .ويأتي معرض ومنتدى "وافيكس" في إطار الجهود المبذولة من برنامج "وافي" للتعريف بالمشاريع المرخصة، وأهميتها في توفير الخيارات المناسبة لراغبي التملك والشراء المبكر قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع.// انتهى //21:01ت م