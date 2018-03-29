عام / مدير تعليم رجال ألمع يفتتح ملتقى "القيادة الفاعلة والبيئة الجاذبة"
الخميس 1439/7/12 هـ الموافق 2018/03/29 م واس
محايل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس
افتتح مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان أمس ملتقى القيادة الذي أقيم بعنوان ( نحو قيادة فاعلة وبيئة جاذبة ) بحضور المساعدة للشؤون التعليمية للبنات عزيزة حسن ومسؤولي القيادة المدرسية من البنين والبنات عبر الدائرة التلفزيونية .
وبدأ الملتقى بكلمة ألقتها مشرفة القيادة المدرسية فائزة الألمعي ، قدمت فيها شكرها لكل من أسهم في إنجاح الملتقى .
بعد ذلك قدم مدير التعليم ورقة بعنوان (القيادة الإبداعية والتربية العظيمة) تحدث فيها عن بعض النقاط عن القيادة المتطورة والمبتكرة وعن الإبداع في فن القيادة ومدى تطورها وأهميتها في التعليم .
ثم قدمت المساعدة للشؤون التعليمية ورقة بعنوان : ( دور القيادات في تكوين الصف الثاني ) تطرقت من خلالها إلى بيئة العمل المنظم ودور القيادات في وضع أسس لأي هدف تعليمي وتربوي ، ثم قدمت رئيسة الإشراف التربوي فلة حسن شامي ورقة بعنوان " بيئة العمل الإيجابية وما هي المقومات والأسس كي نخرج ببيئة صالحة للتطوير" , فيما قدمت مديرة وحدة "ارتقاء" سامية ناجم القرني ورقة استعرضت فيها أهمية الارتقاء بالشركاء الفاعلين والعمل على معالجة العوائق المترتبة على ذلك .
عقب ذلك فتح المجال للحوار المفتوح للجميع واستعراض مرئيات القائدات .
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