محايل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسافتتح مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان أمس ملتقى القيادة الذي أقيم بعنوان ( نحو قيادة فاعلة وبيئة جاذبة ) بحضور المساعدة للشؤون التعليمية للبنات عزيزة حسن ومسؤولي القيادة المدرسية من البنين والبنات عبر الدائرة التلفزيونية .وبدأ الملتقى بكلمة ألقتها مشرفة القيادة المدرسية فائزة الألمعي ، قدمت فيها شكرها لكل من أسهم في إنجاح الملتقى .بعد ذلك قدم مدير التعليم ورقة بعنوان (القيادة الإبداعية والتربية العظيمة) تحدث فيها عن بعض النقاط عن القيادة المتطورة والمبتكرة وعن الإبداع في فن القيادة ومدى تطورها وأهميتها في التعليم .ثم قدمت المساعدة للشؤون التعليمية ورقة بعنوان : ( دور القيادات في تكوين الصف الثاني ) تطرقت من خلالها إلى بيئة العمل المنظم ودور القيادات في وضع أسس لأي هدف تعليمي وتربوي ، ثم قدمت رئيسة الإشراف التربوي فلة حسن شامي ورقة بعنوان " بيئة العمل الإيجابية وما هي المقومات والأسس كي نخرج ببيئة صالحة للتطوير" , فيما قدمت مديرة وحدة "ارتقاء" سامية ناجم القرني ورقة استعرضت فيها أهمية الارتقاء بالشركاء الفاعلين والعمل على معالجة العوائق المترتبة على ذلك .عقب ذلك فتح المجال للحوار المفتوح للجميع واستعراض مرئيات القائدات .// انتهى //21:03ت م