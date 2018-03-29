إسلام آباد 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسقالت باكستان إنها سلمت جارتها أفغانستان ملفاً يشمل الأدلة التي تؤكد تعرض الجيش الباكستاني لهجمات من قبل عناصر إرهابية متمركزة في أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان سلمت الملف للسفارة الأفغانية في أفغانستان ويتضمن معلومات تؤكد بأن الهجوم الذي استهدف ملعباً للجيش الباكستاني في وادي سوات قبل أسابيع تمت إدارته من داخل أفغانستان.وأضاف أن الملف اشتمل كذلك على مواقع حركة طالبان الباكستانية ومنظمة "جماعة الأحرار" المتواجدتين داخل أفغانستان، وتنفذان عملياتهما الإرهابية في المدن الباكستانية.// انتهى //21:17ت م