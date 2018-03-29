وجاء معرض فن القط العسيري مسلطاً الضوء على الفن التقليدي الذي تمارسه النساء لزخرفة الجدران الداخلية للمنازل، الذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2017م.وكرّس معرض القهوة العربية مظاهر الضيافة والعادات والتقاليد الأصيلة في المملكة، وكيف تتمتع بطقوس إعداد خاصة متعارف عليها بين معظم القبائل، ما أسهم في إدراجها في عام 2015 (رمزاً للكرم) ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو بالمشاركة مع الدول الخليجية.وشهدت الأيام الثقافية السعودية في منهاتن بجانب المعارض الفنية المقامة دائماً، عروضاً للموسيقى طوال فترة انعقادها قدمتها فرقة "ميزان" الموسيقية، وفقرات قدمها موسيقيون سعوديون في أمريكا، كما اشملت على عروض للواقع الافتراضي، أسهمت في تعريف الزوار بالمواقع التراثية والثقافية المتعددة في مختلف أرجاء المملكة.وتواصلت عروض الأفلام التي تضمنتها الفعالية طوال الأربعة أيام، لتسلط الضوء على المواهب المحلية في هذا المجال، لاسيما وأن أجندة الفعالية تضمنت عروض أفلام تلتها جلسات نقاشية بحضور طواقم العمل.وجاءت قائمة عروض الأفلام حافلة بأعمال نالت احترام الجميع، مثل فيلم "فضيلة أن تكون لا أحد"، والفيلم الوثائقي "حياة ملونة"، الذي تناول موضوع تمكين المرأة، وفيلم "القَط"، الذي استعرض فن القط العسيري التقليدي السعودي؛ وفيلم "كيكة زينة"، وركز على هواية الخبازة؛ وفيلم "جليد" الوثائقي المستعرض لتجربة أول عربيين يغوصان في القطب الشمالي.كما شملت فيلم "روح الشمال"، الذي يوثق رحلة لمدة أربعة أيام، إلى شمال المملكة في مناطق عرفت ذات تضاريس مختلفة، حيث بدأت الرحلة من جدة وصولاً إلى أقصى الشمال في مدينة حقل، فيما طرح فيلم "لا أستطيع تقبيل وجهي" تساؤلات عن حقيقة الشهرة وصدق الأضواء في حوار مليء بتساؤلات عن الذات والمجتمع.ولفت المزيد النظر إلى حرص الهيئة على مكاتفة الجهود مع الشركاء بما فيهم الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ومجتمع الثقافة والفنون والجمهور العام داخل المملكة وخارجها، بهدف تحقيق أهداف هيئة الثقافة الاستراتيجية.// يتبع //21:27ت م