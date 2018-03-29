واستشهد في هذا السياق، بتعاون الهيئة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ضمن أجندة فعاليات الأيام الثقافية السعودية في نيويورك لتقديم معرض التصوير الفوتوغرافي "الجزيرة العربية" الذي رصد ملامح المملكة العربية السعودية، عبر صور من المجموعة الخاصة للمكتبة، وتحديداً من الكتابين اللذين كان قد وضعهما المصور البرازيلي العالمي همبرتو داسيلفيرا عن منطقة (نجد) وعن (البدو).وأشار إلى أن ذلك التعاون شمل إقامة صالة للقراءة ضمن الفعالية، توفر مجموعة من الكتب الثقافية عن المملكة، بهدف توسيع اطلاع الحضور والزوار عن المملكة وتتراوح موضوعات الكتب ما بين الفنون والثقافة والأدب والتاريخ والسياحة والتراث.// انتهى //21:28ت م