تونس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المنعقد بتونس.وتركز اللقاء على الدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الرقابة المالية في ترشيد التحكم في المال العام وإدارة عمل مؤسّسات الدولة.كما تطرق إلى عمل المجلس التنفيذي والندوة العلمية التي عقدت خلال الاجتماعات حول " الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ومهنية الأجهزة".وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أهمية التعاون بين أجهـزة الرقابة المالية العربية من خلال تبادل التجارب والخبرات ونشر الوعي الرقابي على أوسع نطاق، مشدداً على ضرورة مُسايرة التطورات والتحوّلات التي تعرفها الرقابة المالية على الصعيد العالمي.// انتهى //21:29ت م