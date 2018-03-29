القاهرة 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره المقدوني جورجي إيفانوف.وتناول الاتصال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم أن الرئيس المقدوني توجه بالتهنئة للرئيس والشعب المصري على إتمام الانتخابات الرئاسية بنجاح، معرباً عن حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //21:41ت م