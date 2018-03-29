الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واستستكمل بعد غدٍ السبت جلسات المنتدى الأول لمشاريع البيع على الخارطة "وافيكس"، بتناول التجارب الإقليمية والعالمية في مجال التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، بمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين والمتخصصين.وسيقدم المهندس مهاب بنتن عرضاً عن تحديات البناء في السعودية ومبدأ مركزية المشتريات إضافة إلى دعم وزارة الإسكان لقطاع مواد البناء ، فيما سيناقش رئيس مجلس إدارة شركة إتش أوه سي للإستشارات الإستثمارية والإدارية الدكتور يسري الشرقاوي ، السبت جلسة تتناول تجربة دعم المطورين العقاريين في البيع على الخارطة، والخدمات المقدمة في مجالي الاستشارات وقطاع التطوير العقاري.كما سيتحدث المستشار في التمويل العقاري خالد الصاوي، عن ظهور فكرة القرض، وتنظيم النصوص الحاكمة لعملية التنفيذ فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، إضافة إلى قانون التمويل العقاري والوثائق الحاكمة له ومواده، ومزايا التمويل العقاري، والصعوبات العملية التي تعوق التوسع في استخدام التمويل العقاري.فيما يقدم المهندس درويش حسنين نبذة عن تأسيس الشـركة السـعودية - المصريـة للتعميـر وعلاقتها بمشاريع البيع على الخارطة، ومشـروعاتها وإنجـازاتها فـي السـوق المصـري.إلى ذلك تستعرض رئيسة مجلس إدارة شركة عمار للبناء عبير عصام الدين ، سياسة البيع على الخارطة وتميز التجربة النسائية في إدارة مشاريع البيع على الخارطة، في السوق العقاري بمصر، كما تتطرق إلى ماضي وحاضر ومستقبل البيع على الخارطة والتجربة المصرية في هذا القطاع.ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، وسيتم خلاله استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة "المشاريع تحت الإنشاء"، كما سيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية.وسيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري، والمشاركة في ورش العمل المتخصصة في هذا القطاع.ويأتي معرض ومنتدى "وافيكس" في إطار الجهود المبذولة من برنامج "وافي" للتعريف بالمشاريع المرخصة، وأهميتها في توفير الخيارات المناسبة لراغبي التملك والشراء المبكر قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع .// انتهى //21:41ت م