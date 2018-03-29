بروكسل 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأدانت وزارة الخارجية البلجيكية إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي.وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في بيان صادر اليوم، عن قلقه الشديد من الهجوم الجديد من قبل الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى أن انتشار الصواريخ الباليستية يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.وأضاف أن بلجيكا تدعو إلى الاحترام الصارم للحظر المفروض على الأسلحة ضد الكيانات غير الحكومية المعينة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.// انتهى //21:57ت م