الطائف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساعتمد مجلس جامعة الطائف ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إعادة تقديم الفصل الصيفي حصرياً لمقررات التدريب العملي بجهات التدريب المعتمدة خارج الجامعة، وذلك للكليات التي تتضمن برامجها مقررات للتدريب العملي الميداني.وأوضح وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي، أن القرار الصادر من الاجتماع الخامس للمجلس يشمل الطلاب الخريجين والمتوقع تخرجهم، أو المسجلين في برامج امتياز مستمرة بالمستشفيات والمراكز الصحية.وبين الدكتور الثبيتي أن الجامعة دشنت منصة إلكترونية للإشراف على التدريب الميداني خارج الجامعة، لتكون حلقة وصل بين الكليات وجهات التدريب , مشيراً إلى أن مجلس الجامعة ناقش تعديل خطة برنامج قسم الشريعة لمرحلة البكالوريوس، بهدف تمكين خريجي البرنامج من الالتحاق بالسلك القضائي مستقبلاً , كما أشار إلى مناقشة المجلس استحداث برنامج القرآن وعلومه لمرحلة البكالوريوس في قسم القراءات بكلية الشريعة والأنظمة، وكذلك برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية بقسم الثقافة الإسلامية.وأفاد أن مجلس الجامعة بحث كذلك استحداث وتعديل برامج مختلفة في كلية التربية لمرحلة الماجستير , مبينا أن قرارات المجلس تضمنت مواضيع أخرى ذات علاقة بالطلاب، مثل إعادة قيد عدد من طلاب الدراسات العليا، ومنح عدد منهم فرصة إضافية، والتمديد لعدد من المبتعثين في مرحلة الماجستير والدكتوراه" , إضافة لمناقشة المجلس موضوع السماح لطلاب السنة التحضيرية المطوي قيدهم في العام 1436، والسماح لهم بالتسجيل كطلبة مستجدين العام المقبل.وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس، أوضح الدكتور الثبيتي أن مجلس الجامعة بحث عدداً من المواضيع ذات العلاقة كطلبات التقاعد المبكر والإعارة، وكذلك ضم 18 عضوةً من أعضاء هيئة التدريس لمجالس الكليات، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرارات الأكاديمية في الكليات.وأبان أن المجلس أوصى بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة للعام المالي 1438-1439، وتحويل عمادة الدراسات الجامعية إلى عمادة للتعاون الدولي.// انتهى //23:08ت م