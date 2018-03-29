الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واس

يعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات أول ملتقى ومعرض للاستقدام والخدمات العمالية في العاصمة الرياض ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل القادم، .

ويهدف الملتقى إلى جمع شركات الاستقدام وشركات ومكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمعتمدة مع الجمهور، لإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات مساندة لقطاع الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين والنقل والمصارف ونحوها .

ويسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، حيث يمثل الملتقى حدثاً سنوياً يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، الذي يبرز بدوره خطط وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التنظيمية الآنية والمستقبلية على حد سواء.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الملتقى إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 الذي يهدف بدوره إلى فتح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل ذلك على المستثمرين والقطاع الخاص، إضافة لاستقطاب الكفاءات المتميزة.

وسيصاحب فعاليات الملتقى تسع ورش عمل على مدار الثلاثة أيام ، يقدمها متخصصون في التنظيمات والتشريعات، يناقش خلالها آلية وواقع العلاقة بين الجهات المعنية، وبرامج وخطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، ودور الدعم والتشريعات في تطوير عمل شركات الاستقدام، وحقوق العمال في الأنظمة السعودية، ولائحة العمالة المنزلية ودورها في حفظ الحقوق المتبادلة، وبناء وتطوير العلاقة بين القطاع ومختلف وسائل الإعلام، وورش عمل بين الشركات المحلية وشركاؤها من الجهات المعنية بالاستقدام في بعض البلدان التي يتم الاستقدام منها بإشراف وزارة العمل.

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23:10ت م