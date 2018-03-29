بغداد 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمكتبه ببغداد اليوم، مع الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، الرؤية المستقبلية لدول المنظمة، بشأن النفط وأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة،وأوضح بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم، أن الجانبين بحثا أثر الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" مؤخراً في استقرار أسعار النفط، فضلاً عن دور العراق في المنظمة، وأثر الانتصارات التي حققها على تنظيم "داعش" الإرهابي في استقرار المنطقة.// انتهى //23:10ت م