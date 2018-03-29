الرباط 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة بوزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة محمد مالكي بن عثمان، الذي يزور المغرب حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.// انتهى //23:20ت م