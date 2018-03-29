إسلام آباد 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأجرت القوات البحرية الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادر على إصابة الغواصات والسفن والأهداف على سطح الأرض.وأوضح بيان صادر مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية مساء اليوم، أن القوات البحرية أجريت على صاروخ /بابر/ وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 450 كيلومتراً.وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من غواصة باكستانية في مياه البحر العربي وقد أصاب هدفه بدقة عالية، مشيراً إلى أن الصاروخ مزود بقدرة التحكم والدفع تحت سطح البحر وتقنيات الملاحة الحديثة والتحليق في الجو وإصابة هدفه بدقة عالية.// انتهى //23:25ت م