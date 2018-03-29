عدن 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأعلنت الحكومة اليمنية دعمها لإنجاح مؤتمر جنيف 2018م بالتنسيق مع المانحين كافة.وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبدالرقيب فتح خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل اورن، أهمية دعم المشاريع الإغاثية لمساعدة الحكومة الشرعية في تعزيز دعائم الاستقرار الاقتصادي في المحافظات المحررة من الإنقلابين.ودعا وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجانب البريطاني إلى ممارسة الضغوط على المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران من خلال عضويتهم في مجموعة الدول الثمانية عشر الداعمة للحكومة اليمنية، وكعضو دائم في مجلس الأمن، لوقف كافة الانتهاكات للقرارات الدولية الخاصة باليمن والقوانين الإنسانية والدولية الخاصة بالأمم المتحدة.// انتهى //23:26ت م