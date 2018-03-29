الدمام 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساطلع وفد تعليم منطقة مكة المكرمة اليوم على مشاريع ومبادرات وإنجازات مكتب التعليم بشرق الدمام، ضمن زيارته الحالية للمنطقة الشرقية.والتقى الوفد الذي يرأسه المساعد للشؤون التعليمية محمد المدخلي وعدد من القيادات التعليمية بمكة المكرمة ، بمساعد مدير تعليم الشرقية للشؤون المدرسية فهد بن محمد الغفيلي ومدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني والمساعدين للشؤون المدرسية والتعليمية بتعليم الشرقية.واستعرض اللقاء المبادرات التي أطلقها المكتب إبتداءً بالطاولة النظيفة بالمدارس والموقع الإلكتروني للمكتب الذي يختصر الجهد والوقت من خلال التواصل الإلكتروني للمدراس وقادة المدارس من تدريب وأخبار وأنشطة وفعاليات المدرسة .كما قام الوفد بزيارة أبتدائية الأمير فهد بن سلمان واطلع على مبادرة "لا للتعصب" الرياضي والأنشطة التي تقام بالمدرسة والصالة الرياضية المجهزة ومعمل الحاسب، وزيارة أخرى لمتوسطة المعتصم بالله اطلع خلالها على مبادرة "اختباراتنا أحلى" التي أقيمت للعام السابع على التوالي، وتدشين حصة النشاط الإلكتروني من خلال بوابة المستقبل وطلاب الدمج البصري والموهوبين.// انتهى //23:30ت م