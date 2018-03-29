موسكو 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم وفد البرلماني البحريني برئاسة النائب الأول لمجلس النواب البحريني علي العرادي، الذي يزور روسيا حالياً.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، أن الجانبين ناقشا قضايا تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات البرلمانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:54ت م