الطائف 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسنظمت جامعة الطائف أمس ندوة ثقافية بعنوان " الرؤية والهوية 2030 " وذلك بمقر الجامعة بالحوية ، تم فيها تسليط الضوء على تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح الأستاذ المشارك بكلية الآداب بالجامعة الدكتور أحمد عيضة الثقفي، أن الرؤية تقوم على التمكين للمواطن وعلى المحاسبة، متناولاً دور المواطنة المسؤولة في بناء وطن طموح ، فيما تحدث رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة الدكتور مازن مريسي الحارثي، عن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمتغيرات الثقافية في ظل رؤية 2030، والفرق بين التغير والتحول في الهوية والعلاقة بين الهوية والثقافة، مشيراً إلى دعم رؤية 2030 لثقافة الابتكار، وتحفيزها لاستثمار الطاقات البشرية الكامنة.كما تحدث الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي ، عن الهوية الثقافية بين القيم الراسخة والقيم المتجددة ، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي مصدر فخر لكل أبناء الوطن ، مشيراً إلى دعم الثقافة من خلال رؤية 2030 وربطها بالترفيه.وناقش الأكاديميون في الندوة التي أدارها فيصل السويهري ، المحاور الثلاثة لرؤية المملكة 2030 : مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح .وشهدت الندوة حضوراً وتفاعلاً من طلاب وأساتذة كلية الآداب، وتضمنت مسابقات وتسليم جوائز للطلاب الحضور.// انتهى //23:55ت م