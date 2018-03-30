الرياض 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السابق رئيس مجلس الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ البرازيلي فرناندو كولور دي ميلو والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:09ت م