نيويورك 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 69ر254 نقطة، ما نسبته 07ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 11ر24103 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 38ر1 في المئة ما يعادل 87ر35 نقطة، ليغلق عند مستوى 87ر2640 نقطة.وسجل مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا ارتفاعًا بمقدار 22ر114 نقطة، ما نسبته 64ر1 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 45ر7063 نقطة.// انتهى //02:10ت م