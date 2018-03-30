سيدني 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة نيو بريتين التابعة لبابوا غينيا الجديدة اليوم، مع تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل المحيطة.وأفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي بأن زلزال وقع الساعة 5,25 مساء بالتوقيت المحلي (21,25 بتوقيت غرينتش) وتم تسجيله على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 162 كيلومترا من بلدة رابول في نيو بريتينوأصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيرًا من حدوث (تسونامي) لساحل البلاد الذي يبعد 300 كيلومتر عن مركز الزلزال.ولم ترد بعد تقارير عن أضرار مادية أو بشرية.// انتهى //03:05ت م