واشنطن 12 رجب 1439هـ الموافق 29 مارس 2018م واسكشف البيت الأبيض اليوم عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة والتي تنتظر مناقشة وموافقة الكونغرس عليها.وذكر البيت الأبيض في بيان، أن أبرز ملامح الخطة، التي ستكلف إنفاقًا فدراليًا بمقدار 200 مليار دولار أميركي وستجلب استثمارات قدرها 1.5 تريليون دولار، تخصيص 100 مليار دولار لبرنامج حوافز لجذب استثمارات إضافية من الولايات والحكومات المحلية والقطاع الخاص، 50 مليار سيتم توجيهها لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية في المناطق الريفية، 20 مليار لتشجيع مشروعات البنية التحتية الجريئة والتحويلية و 20 مليار لتمويل مشاريع البنية التحتية، و10 مليارات ستخصص لصندوق رأس مال متجدد يساعد على تقليص تأجير الأصول الفدرالية غير الفعال.وأضاف البيان أن المقترح سيضع القرار بيد الولايات والإدارات المحلية فيما يتعلق بالبنية التحتية، بما يسمح لها بالاستثمار فيما يخدم احتياجات مجتمعاتها وسيلغي العوائق التنظيمية وسيسرع إجراءات التراخيص.// انتهى //04:49ت م