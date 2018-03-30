الصحف السعودية
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
برعاية الملك سلمان.. مؤتمر الإعاقة الخامس الأحد القادم
ولي العهد يلتقي كيري وكلينتون ورئيس النادي الاقتصادي في نيويورك
خالد الفيصل: مشروع زمزم امتداد لجهود خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن
أمير الرياض يستقبل سفيري البحرين ولبنان ويلتقي محافظ شقراء
وزير الداخلية يدشّن المنصة الإلكترونية للعمل الشرطي
مفتي المملكة: عدوان الميليشيات الحوثية خائب.. وزادنا قوة وثباتًا
الدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه جازان
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.. الأحد
القتل تعزيراً لإرهابي أطلق 34 طلقة على دورية أمنية
مركز الملك سلمان يوزع 18 ألف صندوق من التمور في مديريتي الخوخه وحيس
البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران
بلجيكا تدين إطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة
قيادات يمنية تدين استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية في المملكة
هادي يدعو لتحرك دولي ضد تدخلات إيران
العراق على طريق الديموقراطية
بـ92 % من الأصوات.. فوز كاسح للسيسي.. والنتيجة النهائية الإثنين
إسرائيل تحرض على قتل الفسطينيين.. والجامعة تطالب بحماية دولية
بعد الغلاء والفساد.. أزمة «الماء» تؤجج الانتفاضة في محافظات إيران
الصين: الزعيم الكوري عازم على نزع «النووي»
قمة أميركية - كورية شمالية مرتقبة أواخر مايو
روسيا ستطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً وواشنطن تحتفظ بحق الرد
فرنسا تعتقل مشتبهاً بدهس جنود
ماي ترمم الجبهة الداخلية قبل «بريكست»
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