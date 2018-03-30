الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برعاية الملك سلمان.. مؤتمر الإعاقة الخامس الأحد القادمولي العهد يلتقي كيري وكلينتون ورئيس النادي الاقتصادي في نيويوركخالد الفيصل: مشروع زمزم امتداد لجهود خادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمنأمير الرياض يستقبل سفيري البحرين ولبنان ويلتقي محافظ شقراءوزير الداخلية يدشّن المنصة الإلكترونية للعمل الشرطيمفتي المملكة: عدوان الميليشيات الحوثية خائب.. وزادنا قوة وثباتًاالدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه جازانافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل.. الأحدالقتل تعزيراً لإرهابي أطلق 34 طلقة على دورية أمنيةمركز الملك سلمان يوزع 18 ألف صندوق من التمور في مديريتي الخوخه وحيسالبرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيرانبلجيكا تدين إطلاق الصواريخ الحوثية على المملكةقيادات يمنية تدين استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية في المملكةهادي يدعو لتحرك دولي ضد تدخلات إيرانالعراق على طريق الديموقراطيةبـ92 % من الأصوات.. فوز كاسح للسيسي.. والنتيجة النهائية الإثنينإسرائيل تحرض على قتل الفسطينيين.. والجامعة تطالب بحماية دوليةبعد الغلاء والفساد.. أزمة «الماء» تؤجج الانتفاضة في محافظات إيرانالصين: الزعيم الكوري عازم على نزع «النووي»قمة أميركية - كورية شمالية مرتقبة أواخر مايوروسيا ستطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً وواشنطن تحتفظ بحق الردفرنسا تعتقل مشتبهاً بدهس جنودماي ترمم الجبهة الداخلية قبل «بريكست»// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت